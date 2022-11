Джек Уэзерфорд – автор книги «Чингисхан и рождение современного мира» прибыл в Монголию

Джек Уэзерфорд

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Хурэлсух Ухнаа 21 ноября в Монголию прибыл американский монголовед, почетный профессор Макалестерского колледжа Джек Уэзерфорд.

Монголы хорошо знают его как автора книги «Чингисхан и рождение современного мира».

В аэропорту Чингисхана его встретил советник президента Монголии по внешней политике Одбаяр Эрдэнэцогт.

В частности, книга Джека Уэтерфорда «Чингисхан и рождение современного мира», изданная в 2004 году, известна во всем мире и переведена более чем на 20 языков.

«Чингисхан и рождение современного мира» (Genghis Khan and the Making of the Modern World) — научно-популярная книга американского исследователя Джека Уэзерфорда, профессора антропологии колледжа Макалестер (Миннесота) и самая известная из его работ. Книга повествует о жизни и становлении монгольского вождя Тэмуужина, впоследствии ставшего известным как Чингисхан, и о влиянии, которое тот и его преемники оказали на Европейскую цивилизацию. Уэзерфорд попытался развенчать распространённый в западной культуре образ Чингисхана как варвара и жестокого завоевателя, заостряя внимание на положительных качествах монгольского лидера и его заслугах перед историей. Среди основных источников, использованных автором — «Сокровенное сказание монголов», «Сборник летописей» Рашид ад-Дина и «История завоевателя мира» Ата-Малик Джувейни.

Книга вышла в 2004 году, быстро став мировым бестселлером: «Чингисхан и рождение современного мира» был издан тиражом свыше 400 тысяч экземпляров в 30 странах, включая Россию. В дальнейшем Уэзерфорд выпустил ещё две работы, посвящённые Монгольской империи: в 2010 году увидела свет книга «Тайная история монгольских цариц», повествующая о жёнах и дочерях Чингисхана и его преемников, а шесть лет спустя — «Чингисхан и поиски Бога», в которой рассматривается явление религиозной терпимости, характерное для средневековой монгольской политики.

