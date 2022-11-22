Монголия привезла в Коралвиль, США группу мировых медалистов

CentralAsia (MNG) - Стали известны составы сборной Монголии, которая будет выступать как в вольной, так и в женской борьбе на чемпионате мира.

Чемпионат мира по борьбе среди мужчин и женщин пройдет на Xtream Arena в Коралвилле, штат Айова, 10-11 декабря. Впервые на чемпионате мира мужская вольная и женская борьба сойдутся бок о бок.

Кубок мира — ежегодный международный чемпионат по дуэлям, проводимый United World Wrestling. Пять лучших команд по вольной борьбе среди мужчин и пять лучших команд по женской борьбе на чемпионате мира среди взрослых 2022 года в Белграде, Сербия, в сентябре подтвердили свое участие. В каждой дисциплине также есть всемирная команда, в которую входят лучшие спортсмены чемпионатов мира в каждой весовой категории, которые не были из страны, прошедшей квалификацию на чемпионат мира.

И женская борьба, и мужской состав Кубка мира по вольной борьбе из Монголии заполнены медалистами мира как среди взрослых, так и в возрастных группах.

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Две главные звезды в составе женской команды — чемпионка мира 2014 года Цэрэнчимэд СУХЭЭ в весе 62 кг и бронзовая призерша Олимпийских игр 2020 года Болортуяа БАТ-ОЧИР в весе 53 кг. В дополнение к своему титулу чемпионки мира Цэрэнчимэд была серебряным призером мира 2015 года и бронзовым призером мира 2018 года. Помимо олимпийской медали у Болортуяа также есть бронзовая медаль мира 2019 года.

В сборной Монголии есть еще шесть женщин-борцов, которые являются призерами чемпионата мира среди взрослых. Отгонжаргал ДОЛГОРЯВ (50 кг) выиграла серебряную медаль мира 2022 года и бронзовую медаль мира 2021 года. Шоовдор БААТАРЖАВ (65 кг) выиграла три бронзовые медали мира в 2018, 19 и 21 годах. Хулан БАТХУЯГ (53 кг) стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Сумъяа ЭРДЭНЭЧИМЭГ (55 кг) завоевала серебряную медаль мира 2013 года. Даваачимэг ЭРХЭМБАЯР (57 кг) стала серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Дэлгэрмаа ЭНХСАЙХАН (68 кг) завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года.

В списке из 20 спортсменок Монголии, занимающихся женской борьбой, 10 спортсменок могут похвастаться медалями на чемпионате мира в возрастной группе.

К Монголии, занявшей четвертое место на чемпионате мира по женской борьбе 2022 года, присоединятся на чемпионате мира чемпионка мира Япония, США, занявшие второе место, Китай, занявший третье место, и Украина, занявшая пятое место, в дополнение к сборной мира.

Сборную Монголии по фристайлу возглавляет двукратный призер чемпионата мира среди взрослых Лхагвагэрэл МӨНХТӨР в весовой категории 125 кг. Лхагвагэрэл выиграл серебряную медаль мира 2022 года и бронзовую медаль мира 2021 года, а также занял пятое место на Олимпийских играх 2020 года.

Трое других монгольских мужчин были бывшими бронзовыми призерами мира: бронзовый призер мира 2022 года Занабазар ЗАНДАНБУД (57 кг), бронзовый призер мира 2022 года Наранхуу НАРМАНДАХ (61 кг) и бронзовый призер мира 2021 года Тулга ТӨМӨР-ОЧИР (65 кг).

Медалистами мира в прошлых возрастных группах в команде являются Тэмуулэн ЭНХТУЯА (70 кг), Сумъяабазар ЗАНДАНБУД (74 кг), Бат Эрдэнэ БЯМБАСУРЭН (86 кг), Ганхуяг ГАНБААТАР (92 кг) и Бямбадорж БАТ ЭРДЭНЭ (92 кг).

К Монголии, занявшей четвертое место на чемпионате мира 2022 года по фристайлу среди мужчин, присоединятся на чемпионате мира США, занявшие первое место, Иран, занявший второе место, Япония, занявшая третье место, и Грузия, занявшая пятое место, в дополнение к сборной мира.

Составы команд чемпионата мира для других стран будут объявлены на следующей неделе USA Wrestling.

Пакеты билетов на чемпионат мира по мужской и женской борьбе 2022 года уже поступили в продажу. Вместимость стадиона Xtream Arena к чемпионату мира составит около 5300 человек. Пакеты билетов включают пакет Gold за 275 долларов, пакет Silver за 200 долларов и билеты на все сеансы за 90 долларов.

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