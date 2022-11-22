Мэр Пусана вручил монгольской актрисе удостоверение посланника своего города

Дөлгөөн Одхуу и Пак Хён Чжун

CentralAsia (MNG) - Одна из красивых женщин киноиндустрии, молодая актриса Дөлгөөн Одхуу была удостоена звания посланника здравоохранения Пусана, Республика Корея. Эту честь актрисе вручил мэр Пусана Пак Хён Чжун.

Дөлгөөн Одхуу — монгольская актриса. Ее карьера началась, когда она училась на актрису в университете, а в 2011 году Дөлгөөн стала популярной актрисой, дебютировав в кино, сыграв в сериале «Амьдралд Тавтай Морил»- («Добро пожаловать в жизнь») (2011) Монгольского национального вещания.

Дөлгөөн Одхуу

Дөлгөөн родилась в Улан-Баторе, Монголия, 5 июня 1991 года и провела там большую часть своей жизни, будучи одной из трех детей. В 2008 году она закончила пятую среднюю школу в районе Чингэлтэй Улан-Батора. Стать актрисой было ее детской мечтой, а наличие Монгольского университета искусств и культуры, университета ее мечты, рядом со средней школой, еще больше подпитывало ее мечты. По окончании средней школы она смогла осуществить свою мечту и с 2008 по 2012 год училась в Монгольском университете искусств и культуры, специализируясь на кино, актерском мастерстве и драме. Получение степени бакалавра (BA). С 2017 по 2019 год она получила степень магистра искусств (MA) по специальности «актерское мастерство и сценарист» в Академии художеств Университета в Сан-Франциско, Калифорния.

Мэр Пусана Пак Хён Чжун стал известным в мире по просьбой освободить BTS от армии. В августе этого года, мэр Пусана Пак Хён Чжун обратился к президенту Южной Кореи Юн Сок Елю с просьбой освободить музыкальную группу BTS от службы в армии. Об этом сообщила тогда газета The Independent. Глава города предложил предоставить коллективу альтернативную службу. Причиной такой просьбы стал тот факт, что музыканты являются послами международного фестиваля 2030 World Expo и должны будут посетить мероприятие, которое состоится в Пусане, ради успеха его проведения.

Пусан — город в Республике Корея. Является городом-метрополией (до 1995 — городом прямого подчинения).

Второй по величине город страны после Сеула. Крупнейший порт страны, известный как «морская столица Республики Корея». Официальное название города — Город-метрополия Пусан. Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского полуострова на берегу Корейского пролива. Наиболее густо застроенные районы расположены в нескольких узких долинах между реками Нактонган и Суёнган, горы служат естественными границами некоторых городских районов.

Пусан — один из современнейших городов Азии. Город известен своими многочисленными небоскрёбами и другими архитектурными достопримечательностями. Здесь находится самый большой универмаг в мире — «Синсеге Сентум Сити» В городе также возводятся другие мегасооружения — небоскрёб «Сентум Лидерс Марк» и самый высокий офис в стране «Пусанский международный финансовый центр».

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