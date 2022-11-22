Добровольцы-стажеры Корпуса мира познакомились с монгольской культурой. Фото

CentralAsia (MNG) - Стажеры, проходящие подготовку в качестве волонтеров Корпуса мира, познакомились с культурой Монголии

18 октября, 26-я группа добровольцев Корпуса мира США прибыла в Монголию. Группа состоит из 27 американских добровольцев, 25 из них прибыли впервые (группа стажеров M31), а двое волонтеров уже работали в нашей стране ранее.

Стажеры пройдут 14-недельную предварительную подготовку (PST), прежде чем будут приведены к присяге в качестве добровольцев Корпуса мира.

Во время PST стажеры примут участие в интенсивной программе, направленной на развитие различных языковых, технических и межкультурных компетенций, необходимых для успешной службы в Корпусе мира.

После успешного завершения PST эти стажеры станут волонтерами в области образования и общественного развития на английском языке.

С 1991 года более 1500 добровольцев Корпуса мира Монголии служили в секторах образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства, развития общественных предприятий и развития молодежи.

В поддержку тесного партнерства Монголии с Корпусом мира волонтеры будут сотрудничать со средними школами, университетами, колледжами, профессиональными училищами и множеством организаций и заинтересованных сторон, работая и живя в своих сообществах, отметили в посольстве США.

Пожалуйста, наслаждайтесь этими недавними фотографиями стажеров группы M31, которые узнают о культуре, образе жизни, еде и богатой истории Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения