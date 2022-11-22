Есть опасения по поводу ограничительного закона Монголии о правозащитниках

CentralAsia (MNG) - «Закон Монголии о правовом статусе правозащитников» разрабатывался более двух лет при участии гражданского общества, правозащитных организаций (включая ISHR, Front Line Defenders и Forum Asia), Национального правозащитного Учреждение и эксперты ООН.

Первоначальный проект был одобрен комитетом Великого Государственного Хурала Монголии в декабре 2020 года, а затем отправлен на рассмотрение в парламентскую рабочую группу. Получившаяся версия была принята и отмечена как первый закон, специально предназначенный для защиты правозащитников, принятый в Азии. Однако, несмотря на серьезные возражения со стороны гражданского общества и правозащитников, в принятую версию были включены некоторые общие положения, которые можно было легко использовать для ограничения прав правозащитников.

Статья 8.1.3 запрещает клевету на «честь или репутацию других лиц». Это широкое положение может быть использовано не по назначению, чтобы заставить правозащитников замолчать или привлечь их к уголовной ответственности, как это произошло с другими национальными законами, заявив, что любой акт доноса нарушает этот запрет. Это представляет особый риск для правозащитников, занимающихся нарушениями прав человека, связанными с добывающей промышленностью.

Аналогичным образом, статья 7.2.1 ограничивает финансирование организаций или лиц, осуществляющих деятельность, которая считается «террористической, экстремистской или наносящей ущерб национальному единству». Эти общие термины могут использоваться для того, чтобы помешать правозащитникам получать ресурсы.

«Мы крайне обеспокоены ограничительными положениями, оставшимися в законе, несмотря на явные призывы национального гражданского общества и правозащитников в преддверии его принятия. Помимо этого, правительство Монголии получило призывы от бывшего и действующего специальных докладчиков ООН по вопросу о правозащитниках усилить законодательство, пока оно находится в форме проекта, и обеспечить его соответствие международному праву в области прав человека; призывы, которые были поддержаны, в том числе национальным гражданским обществом, в обзоре УПО Монголии за 2021 год. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что успех Монголии как первой страны в регионе, принявшей закон о правозащитниках, запятнан этими статьями», — сказала Тесс МакЭвой из ISHR.

Другие, в том числе FORUM-ASIA вместе с некоторыми национальными партнерами, также выразили обеспокоенность проблемными положениями этого закона, указав, что они могут сделать закон неэффективным и контрпродуктивным.

Правозащитники играют фундаментальную роль в поддержании верховенства закона. То, что они выполняют свою работу в постоянно опасных условиях, является свидетельством их мужества.

Крайне важно внести в этот закон поправки, чтобы исключить все ограничительные положения, чтобы он мог эффективно защищать правозащитников в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

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