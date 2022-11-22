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Монголка Ч.Хэрлэнбаяр стала победительницей конкурса «Мисс Мать», проходившего в США

CentralAsia (MNG) -  В ноябре 2022 года Хэрлэнбаяр Чимэд впервые представляла монгольских матерей в категории «Мисс Мать» конкурса «Мисс Азия. США» и победила.

Конкурс прошел 19 ноября, в нем приняли участие мамы из более чем 50 стран мира.

Хэрлэнбаяр Чимэд — учительница, которая живет и работает с мужем и тремя детьми в Калифорнии, США.

«Семь лет назад я приехала сюда с мужем и старшей дочерью. Моей старшей дочери 10 лет. Средней дочери пять лет, младшей три года. Сейчас у меня небольшой бизнес», — говорит Хэрлэнбаяр.

В прошлом, 2021 году, актриса П. Шуудэрцэцэг представляла нашу страну на 33-м ежегодном конкурсе «Мисс Азия. США», проходившем в Редондо-Бич, штат Калифорния, США, и заняла первое место.

П.Шуудэрцэцэг
П.Шуудэрцэцэг

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