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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

CentralAsia (CA) -  Количество жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центры.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября на индонезийском острове Ява. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоков. Очаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.

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