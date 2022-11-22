В Индо-тихоокеанском регионе появится новое командование космических сил США

CentralAsia (CA) - Космические силы США создают новое командование в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило в понедельник Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил.

В сообщении, опубликованном в аккаунте INDOPACOM в твиттере, отмечается, что Индо-Тихоокеанское командование космических сил США начнет работу во вторник.

Новое командование поможет улучшить возможности США по обнаружению и перехвату баллистических ракет, исходящих из стран региона.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года.