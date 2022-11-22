В центральной библиотеке Улан-Батора выставлены книги и труды более 300 лет, связанные с изучением Чингисхана. Фото

CentralAsia (MNG) - По случаю 860-летия со дня рождения Чингисхана в зале Музея драгоценных и редких книг Национальной центральной библиотеки выставлены изданные книги и брошюры, связанные с изучением Чингисхана за более чем 300 лет с 1710-х годов по настоящее время.

На книжной выставке «Золотая коллекция-999», организованной совместно с Монгольской дипломатической академией, представлены образцы 860 однотематических книг на 23 языках из 19 стран, связанных с историей Чингисхана, его преемников и Монгольской империи.

Выставка характеризуется показом 860 книг и произведений из образцов хроник, исследовательских работ и исторических источников, хранящихся в сокровищнице Национальной библиотеки Монголии и высокопоставленных дипломатов Монгольской дипломатической академии во время их пребывания в качестве послов за границей.

Например, первым произведением считается биографическое исследование Чингисхана французского ученого, опубликованное в 1710 году.

«Сокровенное сказание монголов», «Сутра государства Юань», «Собрание Шастира» или «Сборник летописей» Рашид ад-Дина — главные исторические документы, связанные с историей Чингисхана. Также «Алтан товч» на 80% похож на «Сокровенное сказание монголов». («Алтан Тобчи» (Алтан товч — «золотой свод») — монгольская летопись XVII века, исторический и литературный памятник. Уникальное наследие монгольской историографии. Воспроизводит данные более древних летописей, не дошедших до нас.ред.) Основным источником, связанным с историей Чингисхана, найденным на монгольском языке, является «Алтан товч». В 1926 году «Алтан товч» был первоначально получен от человека по имени тайжи Дарь из аймака Дорнод Онход Жамьян, который был директором Института Сутра Священного Писания. Это рукописная копия нойона Онход Жамьян. Оригинальный «Алтан товч» находится в музее Чингисхана», — сказал С. Чулуунпурэв, менеджер по маркетингу Национальной центральной библиотеки.

Эта выставка будет бесплатно показана в Музее редких книг Национальной библиотеки Монголии.

В Монголии отмечают 860-летие со дня рождения Чингисхана.

День рождения полководца ежегодно отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю.

В прошлом году эта дата совпала с 8 ноября. В этом году 24 ноября исполнится 860 лет со дня рождения Чингисхана.

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