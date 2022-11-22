В России 59,9 млн человек привили против гриппа

CentralAsia (CA) - В России продолжается прививочная кампания против гриппа – всего по стране привито 59,9 млн человек, что составляет 40,9% численности населения страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

На 46 неделе 2022 года (14-20 ноября) на территории России сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Вместе с тем продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа.