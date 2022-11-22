Инаугурация Касым-Жомарта Токаева пройдет 26 ноября

CentralAsia (KZ) - Торжественная церемония вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана пройдет 26 ноября. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена 26 ноября», - сказал он.

20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По результатам голосования победу одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов, его поддержали 6,45 млн человек.

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