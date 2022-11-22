В Таджикистане прорабатывается вопрос открытия представительства МВД РФ

CentralAsia (TJ) - Открытие представительства паспортно-визовой службы МВД РФ в Таджикистане поможет гражданам оформить на территории республики документы для работы в большинстве регионов России. Об этом в интервью ТАСС сказал посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

«Представительство миграционного центра открылось по линии правительства Москвы и покрывает одну большую Московскую агломерацию. В большинстве других субъектов Российской Федерации аналогичные функции выполняет паспортно-визовый сервис МВД России. Сейчас идет разговор о том, чтобы сюда пришла и эта служба. Таким образом, эти две структуры смогут охватывать почти всю территорию России», — сказал он.

Григорьев подчеркнул, что задача подобных структур — максимально расширить круг услуг, которые будут предоставлять на территории Таджикистана тем, кто желает найти работу в РФ. Это позволит им сэкономить время и деньги, пояснил дипломат.

19 октября Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Душанбе должно открыться представительство российского ведомства для работы с трудовыми мигрантами.

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