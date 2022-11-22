Впервые за полгода в Китае зарегистрирован летальный исход от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае впервые за полгода от коронавируса умер человек, сообщает гонконгская газета SCMP.

87-летний житель Пекина обратился к врачам 11 ноября. У мужчины начался кашель, подтвердилось заражение с легкими симптомами. Через несколько дней его состояние ухудшилось из-за обширной пневмонии, он перенес септический шок. О смерти сообщили 20 ноября.