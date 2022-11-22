Представители Узбекистана и Китая провели переговоры по вопросу афганского кризиса

CentralAsia (UZ) - Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел переговоры со спецпредставителем Министерства иностранных дел КНР по Афганистану Юэ Сяоюнь.

Как сообщил МИЖ РУз, обсуждены усилия этих стран по мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи.

Юэ Сяоюнь высоко оценил политику Узбекистана по дальнейшему укреплению и развитию узбекско-китайского сотрудничества, в том числе в афганском направлении.

Стороны обозначаили, что без выработки консолидированной позиции мирового сообщества в отношении новых властей Афганистана невозможно разрешение острого социально-гуманитарного кризиса, а также содействие установлению прочного мира и стабильности в стране. Отмечена важность реализации на территории Афганистана различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-логистической сфере.