Президент Таджикистана встретился с директором Службы внешней разведки России

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 ноября принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прибывшего с рабочим визитом в Душанбе.

Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, в ходе встречи в рамках стратегического партнерства двух государств был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с обеспечением безопасности.

Стороны уделили особое внимание сотрудничеству Таджикистана и России по линии специальных служб, которое развивалось за 30-летнюю историю таджикско-российских дипломатических отношений.

Была отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия в направлении совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков и оружия, киберпреступность и другие угрозы национальной безопасности.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей координации действий в противодействии существующим угрозам, связанным в том числе с тенденциями распространения идеологии религиозного радикализма. Также в центре внимания была афганская проблематика.

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