Президент Таджикистана встретился с директором Службы внешней разведки России

- Таджикистан, политика
- 13:45, 22 ноября 2022
- Просмотров: 381
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 ноября принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прибывшего с рабочим визитом в Душанбе.
Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, в ходе встречи в рамках стратегического партнерства двух государств был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с обеспечением безопасности.
Стороны уделили особое внимание сотрудничеству Таджикистана и России по линии специальных служб, которое развивалось за 30-летнюю историю таджикско-российских дипломатических отношений.
Была отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия в направлении совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков и оружия, киберпреступность и другие угрозы национальной безопасности.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей координации действий в противодействии существующим угрозам, связанным в том числе с тенденциями распространения идеологии религиозного радикализма. Также в центре внимания была афганская проблематика.