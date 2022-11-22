Министр обороны Вэй Фэнхэ призвал США уважать интересы Китая

CentralAsia (CA) - Китай придает большое значение развитию отношений двух стран и их вооруженных сил, но США должны уважать важнейшие интересы КНР, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.

«Ответственность за нынешнюю ситуацию в китайско-американских отношениях лежит на США, а не на Китае», - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.

«Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Тайвань — это китайский Тайвань и решение тайваньского вопроса является делом китайского народа, никакие внешние силы не имеют права вмешиваться», - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.