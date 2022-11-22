Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы. Подготовлены проекты итоговых документов

CentralAsia (KZ) - В Ташкенте 14-19 ноября состоялось сотое заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в рамках совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Стороны подготовили к подписанию проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к Договору.

Протяженность спорного участка государственной границы составляет 2356.666 км. На линии границы установили 1 301 пограничный знак.

Стороны также подписали заключительный протокол о работе совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

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