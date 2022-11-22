Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников Twitter

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников компании, сообщает портал Verge.

Источник утверждает, что ранее персонал пользовался привилегиями при получении оздоровительных услуг, использовании домашнего интернета, льготами по обучению, также работникам предоставлялась возможность дневного ухода за детьми. Все эти бонусы Маск намерен отменить из соображений экономии.

«Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится», - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.

В октябре 2022 года Маск выкупил онлайн-платформу Twitter за 44 миллиарда долларов. С тех пор Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.