В Казахстане за сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 395 857 случаев коронавирусной инфекции.

На 22 ноября лечение получают 743 человека, из них в стационарах находятся 118 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 625 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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Коронавирус в Казахстане

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