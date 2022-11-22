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Певица Manizha впервые проведет концерт в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Певица Манижа Сангин впервые проведет концертную программу в родном городе Душанбе 24 ноября в рамках ее тура «Неотменяемый тур». Об этом сообщила мать и продюсер певицы Наджиба Усманова.

В Таджикистане 24 ноября отмечается День государственного флага. Данный указ был подписан президентом республики Эмомали Рахмоном в 2009 году.

Концерты певицы из «Неотменяемого тура» стартовали 9 сентября и состоялись в Ереване и Тбилиси. Концерты в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане должны были состояться в октябре, но по определенным обстоятельствам были перенесены на ноябрь. Сообщалось, что часть вырученных средств с концертов в рамках тура будет направлена в Фонд поддержки и защиты людей в трудных жизненных ситуациях SILSILA, который певица учредила вместе со своей мамой.

Манижа Сангин Хамраева – последняя на данный момент представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение», где она исполнила песню Russian Woman, вошедшую в первую десятку по результатам голосования.

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