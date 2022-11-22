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Случаи заражения коронавирусом в мире превысили 638,4 млн

CentralAsia (CA) -  На утро 22 ноября число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 638 433 457, сообщает Центр ресурсов по коронавирусу Джонса Хопкинса (https://coronavirus.jhu.edu/map.html).

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 621 979 человек. В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 351 547 и 1 077 225.

Индия - 44 670 940 и 530 591.

Франция - 37 576 243 и 159 378.

Бразилия - 34 999 495 и 688 907 (данные на утро субботы минувшей недели, позднее не обновлялись).

Германия - 36 247 081 и 156 812.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 850,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 294 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 414, в Бразилии - 3 200, в Германии - 1 869.

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