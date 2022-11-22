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NASA обнародовала новые фото Луны

CentralAsia (CA) -  В своем твиттер-аккаунте NASA опубликовала новые фото Луны, сделанные с космического корабля Orion в рамках миссии Artemis I (https://twitter.com/NASA_Orion). Съемка была сделана на пятый день миссии, космический корабль находился в 130 км от Луны.

Миссия NASA Artemis I стартовала 16 ноября. Космический корабль без экипажа отправится за пределы Луны, дальше, чем когда-либо летал космический корабль, созданный для людей, и вернется на Землю через 25 дней.

Целью миссии является полет людей на Луну и за ее пределы. Если программа Artemis I будет успешной, NASA надеется отправить первую женщину и первого темнокожего человека на Луну в конце этого десятилетия.

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