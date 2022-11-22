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Казахстан может получить вакцину Pfizer против коронавируса в качестве гумпомощи

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах правительства сообщила, что готовятся к подписанию документы с Pfizer на поставку вакцин. Об этом сообщает «Казинформ».

«На сегодня имеется 500 тыс. доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm. Сейчас идет подписание документов, нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет», - сообщила она.

По ее словам, вакцина Pfizer будет доступна всем желающим привиться.

«Сейчас из-за того, что нет массовой вакцинации, люди в основном привиты (70% подлежащего населения привито), ревакцинация идет в основном бустерными дозами (одна доза), поэтому сегодня прививочная кампания идет в поликлиниках», - добавила министр.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 743 человека (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.

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