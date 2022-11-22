СБУ проводит обыск в Киево-Печерской лавре

CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Киево-Печерской лавры. Правоохранители осматривают помещения монастыря «для выявления запрещенных к обращению предметов» и проверяют лиц на территории Лавры на причастность к противоправной деятельности «в ущерб суверенитету Украины». Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», - говорится в пресс-релизе СБУ. В Службе безопасности считают, что из-за конфликта с Россией возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

В пресс-релизе СБУ указала причины проведения «контрразведывательных мероприятий» в монастыре. Среди них желание не допустить использования Лавры как ячейки «русского мира», а также проверка данных об использовании помещений Украинской православной церкви для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. п.

«Правоохранители соблюдают принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено конституцией Украины»,— добавили в Службе безопасности.

15 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что СБУ открыла уголовное производство из-за песни «Звон плывет, плывет над Россией» в стенах Лавры 12 ноября. Производство открыто по ч. 1 ст. 436–2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Священник Захарий, во время богослужения которого прозвучала песня, отстранен от службы.

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