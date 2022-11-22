Узбекистан и Франция подписали программу стратегического развития на сумму свыше 1 млрд евро

- Узбекистан, политика
- 15:20, 22 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Париже 21 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный директор Французского агентства развития Реми Риу подписали программу стратегического сотрудничества до 2025 года на сумму свыше 1 млрд евро. Об этом сообщил официальный сайт президента РУз.
Программа предусматривает конкретные совместные проекты в области сельского хозяйства, энергетики, «зелёной» экономики, городского развития, водоснабжения, банковско-финансового сектора и транспорта.
Глава ФАР, отметив результаты проводимой в настоящее время программы реформ в Новом Узбекистане, высоко оценил текущую динамику и потенциал взаимодействия.
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