Скончался бывший вице-премьер Италии Роберто Марони

CentralAsia (CA) - Итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался 22 ноября в возрасте 67 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил новостной телеканал SkyTg24.

Свою политическую деятельность Марони начал в 16 лет в партии «Пролетарская демократия». Однако вся политическая карьера Марони была связана с партией «Лига Севера» (позднее «Лига»), лидером которой он был в 2012-2013 годах.

В 1994 году он стал первым итальянским политиком, который занял пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии. Одновременно до 1995 года был вице-премьером правительства. В 2001-2006 годах занимал должность министра труда, в 2008-2011 годах вновь возглавлял МВД. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия. В последние годы Марони отошел от активной политической деятельности.