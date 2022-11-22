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В России силовики провели беседу со студентами из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  После видеообращения узбекских студентов Псковского государственного университета к Шавкату Мирзиёеву с просьбой перевести их на учебу в Узбекистан, их вызвали на беседу с силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал студентов вуза «Будка барса» (https://t.me/budkabarsa/890).

После публикации ролика, где студенты говорили о нестабильной ситуации в России из-за войны в Украине, их пригласили в один из корпусов вуза, чтобы встретиться с представителями УМВД «по вопросам политической ситуации в стране». Встреча называлась «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Ранее эмигранты из Центральной Азии неоднократно сообщали о том, как их положение в России ухудшилось после начала войны и объявления мобилизации.

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