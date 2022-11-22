В Таджикистане внесли ограничения в использование табачных изделий

Табачные изделия

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане запретили ввоз, производство, реализацию и распространение некурительных табачных изделий. Об этом сообщил 21 ноября заместитель минздрава Абдухолик Амирзода на заседании рабочей группы по реализации Закона Республики Таджикистан «Об ограничении использования табачной продукции».

Запрет был внесен Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Таджикистан.

«Из-за большого количества никотина их потребление вызывает нейротоксические расстройства, что приводит к расстройствам сознания, интоксикации и в дальнейшем физической и поведенческой зависимости. Учитывая, что средняя смертельная доза никотина на килограмм массы тела составляет 0,5-1 мг, такая доза является смертельной для детей и подростков. Этот вид продукта очень популярен среди детей и подростков, потому что имеет круглую форму и разукрашен как леденцы, а производители пытаются ввести в заблуждение, обманывают покупателей, говоря чуть ли не о пользе этого продукта для здоровья. В настоящее время этот вид товара не сертифицирован и завозится в республику нелегально», — сказал заместитель минздрава.

Также предлагается внедрить минимальную розничную цену на табачные изделия – это цена, ниже которой табачная продукция не будет продаваться в розничной торговле, то есть в магазинах, ресторанах и других общественных местах. Эта мера не коснётся оптовой продажи.

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