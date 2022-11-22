В Таджикистане прошел чемпионат по бодибилдингу

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 20 ноября состоялся чемпионат по бодибилдингу, сообщает Asia-Plus.

По итогам соревнований абсолютным чемпионом Таджикистана по бодибилдингу стал Равшан Вохидов. Абсолютным чемпионом республики по менс-физик был признан Фаридун Норов.

Финальная часть соревнований, в которую пробились более 30 атлетов, проходила по следующим категориям: бодибилдинг среди атлетов по 4 весовым категориям (до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, +85 кг). В соревнованиях по атлет-физик бодибилдеры выступили в категориях +1,70 м, +1,75 м и +1,80 м.

«С каждым годом растет интерес к бодибилдингу, у нас есть достижения. Так, в этом году на чемпионате мира Бахтиёр Рахимов занял первое и второе места в весовой категории 105 кг, Жасмин Ан-Нимр победила среди женщин на 54-м чемпионате Азии. Думается, в дальнейшем будут еще успехи», - отметил Толеъ Холназаров, руководитель Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса Таджикистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения