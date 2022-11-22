Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате крупного землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 252 человек, сообщило правительство округа Чианджур.

Сообщается о 252 погибших, 31 пропавшем без вести и 377 раненых.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.