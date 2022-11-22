Казахстан договорился с Таджикистаном о поставке воды в поливном сезоне

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CentralAsia (KZ) - Казахстан договорился с Таджикистаном о пропуске объема воды через водохранилище Бахри Точик (Кайраккумская ГЭС), сброшенного с Токтогула. Об этом сообщает«Казинформ» со ссылкой на министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешева.
Также согласованы условия сработки водохранилища Бахри Точик, сказал он.
Данные условия закреплены в городе Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан), добавил Брекешев.
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