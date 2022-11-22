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В Казахстане сокращается число абортов у несовершеннолетних

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане свыше 5 тыс. детей родились в 2020 году у девочек 15-18 лет. Об этом говорится в сборнике «Женщины и мужчины Казахстана».

Число родов среди подростков увеличилось практически во всех регионах Казахстана. Так, в 2020 году число родов у девочек 15-18 лет было равно 5,2 тыс., тогда как в 2019 – 3,6 тыс. случаев.

Количество абортов среди несовершеннолетних в Казахстане в 2016-2020 годах – по одной тысяче случаев в год.

Наиболее высокие показатели числа новорожденных у подростков – на юге страны:

- Туркестанская область – 1 тыс.;

- Алматинская область – 729;

- Жамбылская область – 530.

Наиболее низкие показатели числа новорожденных у подростков в Нур-Султане (52) и в Алматы (102).

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