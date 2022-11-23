Президент Монголии посетит КНР, что свидетельствует об отличном росте всеобъемлющего стратегического партнерства, — Global Times

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Китай с государственным визитом с 27 по 28 ноября, что отражает высокий уровень развития всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, сообщило во вторник МИД Китая, выразив надежду Китая на сотрудничество с Монголией. использовать визит как возможность показать хороший пример добрососедских отношений и еще больше углубить взаимное доверие и практическое сотрудничество.

Официальный представитель МИД Хуа Чуньин сообщила во вторник, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в Китай посетит президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Чжао Лицзянь, другой представитель министерства, заявил на очередной пресс-конференции позже во вторник, что во время визита Си Цзиньпин проведет официальные переговоры с Хурэлсухом Ухнаа. Президенты двух стран совместно станут свидетелями подписания документов о сотрудничестве. По словам Чжао, премьер-министр Китая Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу также встретятся с Хурэлсухом Ухнаа.

Лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместно наметят дальнейший курс развития китайско-монгольских отношений, — сказал Чжао.

Пресс-секретарь отметил, что в 2018 году Хурэлсух посетил Китай с официальным визитом в качестве премьер-министра Монголии. В июне 2021 года Хурэлсух был избран президентом. Предстоящий визит станет его первым визитом в Китай в качестве президента Монголии, что продвинет дружбу и прекрасную традицию тесных обменов на высоком уровне между двумя странами и продемонстрирует отличный рост всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Монголией.

Китай надеется на сотрудничество с Монголией, чтобы использовать этот визит как возможность углубить наше стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, а также подать пример в добрососедских отношениях, чтобы поднять китайско-монгольские отношения на новую высоту, — сказал Чжао.

Китайско-монгольские отношения среди 14 стран, имеющих сухопутные границы с Китаем, долгое время оставались стабильными, дружественными и взаимовыгодными. Об этом во вторник Global Times заявил директор Института исследований Северо-Восточной Азии Академии социальных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган.

В июле 2021 года Си провел телефонный разговор с Хурэлсухом, призвав обе страны обогатить коннотацию их всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщило информационное агентство Синьхуа.

В ходе визита монгольского лидера обмены на высоком уровне, скорее всего, будут касаться международных острых вопросов, таких как российско-украинский конфликт, совместный ответ на сложные географические вопросы безопасности и политики, а также региональное и международное управление, — сказал Да Чжиган.В контексте региональной напряженности дальнейшее углубление китайско-монгольских отношений, несомненно, внесет определенность в регион, — сказал Да.

Монголия и Китай имеют общую границу протяженностью более 4700 километров, и обе страны являются стратегическими партнерами и дружественными соседями, о чем свидетельствует тот факт, что Китай является крупнейшим источником инвестиций и крупнейшим торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд, — сообщают СМИ.

Ожидается, что предстоящий визит улучшит двустороннее сотрудничество в области продовольственной и энергетической безопасности, — отметил Да.

Учитывая, что Китай и Монголия пользуются географической поддержкой и имеют основу и условия для долгосрочного сотрудничества, в будущем появится более широкое пространство для укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве, животноводстве и энергетике, — прогнозирует эксперт.

В сентябре главы Китая, Монголии и России продлили на пять лет План развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия в Самарканде, Узбекистан, высвободив больший потенциал для регионального процветания и повысив роль Монголии как транзитного узла.

Являясь важной частью инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), экономический коридор направлен на дальнейшее укрепление трехстороннего сотрудничества между Китаем, Монголией и Россией за счет увеличения объема трехсторонней торговли, повышения конкурентоспособности продукции, упрощения транспортных процедур и развития инфраструктуры посредством проектов сотрудничества.

Учитывая, что рынок, капитал и технологии Китая в значительной степени дополняют преимущества Монголии по обогащению ресурсов, и у обеих сторон есть много возможностей для сотрудничества, эксперты полагают, что, воспользовавшись этим государственным визитом как возможностью, две страны расширят сотрудничество в торговле, инвестициях, финансах, полезные ископаемые и энергия, связь, инфраструктура, цифровая экономика и зеленое развитие, а также вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Автор: Сюй Кэюй (Xu Keyue), репортер Global Times. Она освещает Австралию и Японию, а также занимается социальными вопросами и зарубежными исследованиями.

Перевод: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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