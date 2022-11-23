Президент Хурэлсух Ухнаа посетит с государственным визитом Японию после визита в КНР

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит с государственным визитом Китай с 27 по 28 ноября. Сразу после этого визита, по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, Хурэлсух Ухнаа посетит с государственным визитом Японию из С 29 ноября по 2 декабря 2022 г. по приглашению правительства Японии.

Президент Хурэлсух Ухнаа посетит Его Величество Короля Японии Нарухито и проведет официальные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Он также примет Председателя Палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода и председателя Палаты советников Хидэхиса Оцудзи.

«Визит важен для углубления отношений между Монголией и Японией, укрепления дружбы между народами, оценки полувекового сотрудничества, определения перспектив и направлений развития на ближайшие 50 лет», — говорится в сообщении.

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