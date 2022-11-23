Американский монголовед Джек Уэзерфорд будет награжден орденом «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) - День рождения Великого Хаана ежегодно отмечается в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю, а датой его рождения 1162 год. В этом году этот праздник приходится на 24 ноября. Указом правительства этот праздник в честь 860-летия со дня рождения Чингисхана назван «День монгольской гордости».

Также в этот праздник проходит церемония награждения высшей государственной наградой Монголии орденом Чингис Хана, учреждённом в 2002 году.

Орден Чингисхана (Чингис хааны Одон) — высшая государственная награда Монголии для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Монголии, укреплении национального единства, построении и развитии демократического общества, изучении национальной культуры и искусства, знакомстве других стран с национальной культурой Монголии, а также иностранных государственных, общественных и научных деятелей, отличившихся в деле укрепления международного мира и сотрудничества, в изучении и возвышении в мире имени монгольской культуры.

По приглашению президента Хурэлсух Ухнаа 21 ноября в Монголию прибыл американский монголовед, почетный профессор Макалестерского колледжа Джек Уэзерфорд.

Монголы хорошо знают его как автора книги «Чингисхан и рождение современного мира».

Как сообщают монгольские СМИ, орден Чингисхана будет вручен Джеку Уэзерфорду, профессору Макалестрианского колледжа в США, автору бестселлера New York Times и монголоведу. Это первый случай, когда иностранный гражданин был награжден этим орденом — высшей государственной наградой Монголии.

История награды:

Орден был учреждён 17 мая 2002 года постановлением № 21 Великого Государственного Хурала Монголии по предложению президента страны Багабанди Нацаг.

Статут ордена:

Орденом Чингисхана могут быть награждены граждане Монголии и иностранцы.

Награждение орденом Чингисхана производится указом Президента Монголии. Награждение иностранных граждан производится по инициативе Президента, Премьер-министра Монголии или Председателя ВГХ.

Лицу, награждённому орденом, как монгольскому гражданину, так и иностранцу, вручается денежная сумма, эквивалентная стоимости 9 цэн (35 гр) золота либо памятный знак.

Церемония вручения ордена проходит в дни Годовщины Народной революции, день Конституции, в праздник Цаган Сара.

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