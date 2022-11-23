Монгольские спортсмены завоевали бронзовые медали по волейболу сидя в Корее

CentralAsia (MNG) - Международный турнир по волейболу сидя прошел 18-21 ноября в Спортивном зале для людей с ограниченными возможностями в Тэгу, Южная Корея. Всего в турнире, организованном во второй раз, соревновались 116 спортсменов из 14 команд.

Команда Комитета физкультуры и спорта столичного района Чингэлтэй, Улан-Батор представлявшая Монголию, завоевала бронзовую медаль.

Волейбол сидя — разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, паралимпийский вид спорта.

В волейбол сидя играют две команды из шести человек на площадке размером 10×6 м, разделённой сеткой высотой 1,15 м для мужчин и 1,05 м для женщин, мячом окружностью 65—67 см (диаметром около 21 см) и массой 260—280 г. Линии атаки проводятся в 2 м от центральной линии.

Позиции игроков на площадке контролируются по позициям их ягодиц. Во время игровых действий игроки могут контактировать с площадкой любой частью тела от ягодиц до плеч и не имеют права вставать, поднимать тело или делать шаги.

В отличие от классического волейбола, игрокам передней линии разрешается блокировать подачу соперника.

Правила подсчёта очков, переходов игроков, перерывов, касаний мяча, проведения замен, наказаний и другие аналогичны существующим в классическом волейболе.

Волейбол сидя впервые был представлен в 1956 году в Амстердаме. Игра, разработанная Таммо ван дер Схером и Антоном Алберсом, сочетала в себе правила волейбола и распространённых в Германии, Нидерландах и скандинавских странах ситбола и фистбола.

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