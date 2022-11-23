Монголия намерена развивать зимний туризм через горячие источники

CentralAsia (MNG) - Совет по туризму при Национальной торгово-промышленной палате Монголии и Монгольская ассоциация отелей совместно организовали дискуссию «Зимний туризм: проблемы и решения».

Менеджер по маркетингу оздоровительно-оздоровительного комплекса «Хан Хужирт» Д.Цэрэнпагма предложила развивать зимний туризм через горячие источники.

Она отметила: «В Монголии много горячих источников с высокой лечебной эффективностью, таких как Шаргалжуут в Баянхонгоре, Хужирт в Өвөрхангае, Дадал и Биндэр в Хэнтии, Жанчивлан в аймаке Төв. Эти термальные курорты можно использовать для развития зимнего туризма». При этом она подчеркнула необходимость поддержки здравниц, работающих отдельно, для ведения бизнеса в рамках единой политики на национальном уровне. Таким образом, появляется еще одна возможность для развития зимнего туризма, игнорируя устоявшееся представление о том, что туризм осуществляется только в теплое время года.

Она также отметила, что людям интересно сходить на горячий источник в холода и выйти на снег в зарубежных странах. Этот экстремальный вид туризма особенно развит в скандинавских странах, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, а также в Германии и Японии.

Она ответила на следующие вопросы: «Сколько туристов вы принимаете за этот вид путешествия?» и «Что нужно сделать для выработки единой политики на национальном уровне?»

- У нас есть туристы, которые проявляют интерес к курортам с горячими источниками. Мы принимаем небольшое количество туристов и довольны своим результатом, но мы все должны его развивать. Он привлечет не только иностранных туристов, но и отечественных. Сначала мы должны провести совместную рекламу, если мы на это решимся. Во-вторых, мы должны исследовать, чтобы найти единый маршрут в этой тенденции. Наконец, крайне важно подготовить специалистов по обслуживанию в этой области.

Согласно опросу, проведенному в сфере туризма, 60 процентов людей, пользующихся туристическими услугами, обычно выбирают свой маршрут, основываясь на отзывах других или «опыте» людей, которые были там раньше, и рекламе. Для сравнения, только 19% делают свой выбор, основываясь на названии и бренде турагентства. В ходе обсуждения участники отметили важность уделения внимания качеству обслуживания, которое создает отношения, мотивирует приезд следующих туристов и развивает устойчивый и стабильный туризм.

В ходе обсуждения участники внесли предложения по согласованию сроков туристических мероприятий, таких как фестиваль зимнего льда, верблюжьи бега и стрельба по костям (монгольская игра «шагайн харваа»), для популяризации монгольских обычаев и средств к существованию путем доставки иностранных и местных туристов в сельские и местные районы во время монгольского нового года Цагаан Сар, и обслуживать по единой цене, насколько это возможно.

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