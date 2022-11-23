Крупный финансовый институт ARD начал кампанию за будущее монгольских детей

CentralAsia (MNG) - Ard Financial Group — Ard Academy — ArdKids совместно инициируют кампанию с хэштегом #МыМожемБытьЛучше - (#БидИлүүБайжЧадна), направленную на благо общества, особенно детей, которые являются будущим Монголии.

«Цель кампании состоит в том, чтобы мы, взрослые, сделали все возможное, чтобы создать более яркое и лучшее общество для будущих поколений, начиная с сегодняшнего дня и оказывая положительное влияние на наших детей, которые являются нашим продолжением, начиная с простого шага», — сказано в заявлении.

«На протяжении всей кампании будет обсуждаться развитие детей и проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день, будут найдены и решены решения, а также запущены проекты и программы, которые можно реализовать уже сегодня для благополучия детей. Кроме того, мы будем работать над поддержкой детей и семейных отношений и расширением их возможностей выражать свое мнение в обществе».

«Мы призываем всех совершать светлые дела, которые внесут реальный вклад в светлое будущее нашей страны», — говорится в заявлении.

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