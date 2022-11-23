USAID поможет монголам адаптироваться к последствиям изменения климата

посол США в Монголии Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) - Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) запустило трехлетний проект стоимостью 7,2 млрд тугриков (2,1 млн долларов США), чтобы помочь монгольским общинам подготовиться к стихийным бедствиям и эффективно реагировать на них, уделяя особое внимание адаптации к последствия изменения климата.

Проект USAID «Общины, устойчивые к изменению климата», реализуемый в партнерстве с World Vision, поможет городским и сельским общинам в Монголии оставаться в безопасности и защищать средства к существованию во время экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий и вспышек болезней скота.

«Монголия — страна, подверженная стихийным бедствиям, и, к сожалению, изменение климата увеличило частоту и серьезность многих из этих бедствий», — сказал посол США в Монголии Ричард Буанган. «Этот новый проект USAID основан на успехе предыдущих мероприятий, поддерживаемых USAID, которые помогли монгольским общинам подготовиться к природным угрозам и отреагировать на них».

USAID будет работать с местными лидерами и сообществами, чтобы подготовиться к стихийным бедствиям и защитить семьи, имущество и домашний скот. В рамках проекта будет проведено обучение реагированию на чрезвычайные ситуации, оказанию первой помощи и планированию стихийных бедствий, чтобы помочь сообществам подготовиться и реагировать на стихийные бедствия, включая землетрясения, засуху, дзуды (суровые погодные явления), а также лесные и степные пожары. Этот проект также улучшит полевые ветеринарные службы и будет работать с пастушьими сообществами по мерам профилактики болезней животных.

С 2010 года USAID работает с монгольскими общинами, чтобы повысить устойчивость к стихийным бедствиям, предоставив более 30 миллиардов тугриков (приблизительно 9 миллионов долларов США) на поддержку программ по снижению риска бедствий.

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