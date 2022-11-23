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В Монголии впервые проведут операцию по пересадке поджелудочной железы

CentralAsia (MNG) -  С 2011 года Первая государственная центральная больница сотрудничает с больницей Асан, крупнейшей больницей Южной Кореи. При финансировании Фонда Асан врачи прошли 122 тренинга и успешно провели трансплантацию печени 180 людям, а также полностью внедрили это лечение в своей стране.

Команда Государственной первой центральной больницы посетила больницу Асан и встретилась с президентом больницы Асан, профессором Сеунг-Ил Пак, заведующим отделением трансплантации печени и хирургии поджелудочной железы, профессором Деок-Бог Муном и другими членами руководства, а также обсудили продолжение и расширение сотрудничества между двумя больницами.

В этом контексте в 2023 году было решено совместно провести первую операцию по пересадке поджелудочной железы в Монголии, начать повышение квалификации команды специалистов по лечению печени, а также поддерживать и сотрудничать в расширении услуг по лечению рака в Первой государственной центральной больнице.

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