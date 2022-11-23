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Батцэцэг Батмөнх приняла посла США Ричарда Буангана в связи с вступлением в должность

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла США в Монголии Ричарда Буангана в связи с вступлением в должность.

В начале встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что Монголия придает большое значение отношениям, которые она развивает со своим важным третьим соседом и близким партнером, Соединенными Штатами, и что она намерена и и далее расширять двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях в соответствии с духом стратегического партнерства.

Посол отметил, что будет работать над дальнейшим углублением отношений и сотрудничества между двумя странами на основе общих демократических ценностей, включая активизацию экономического сотрудничества, образования, культуры и связей между людьми.

В ходе встречи стороны отметили, что в 2022 году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, а также обсудили возможность продолжения диалога на высоком уровне, увеличения двусторонней торговли и инвестиций США, прямого монголо-американского Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как создание правовой базы для полетов.

Посол Ричард Буанган вручил Верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа 17 ноября 2022 г. и приступил к исполнению своих обязанностей.

«Приятно познакомиться с министром иностранных дел Батцэцэг. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы сделать наши крепкие отношения между США и Монголией еще крепче», — написал в Твиттере. посол Буанган.

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