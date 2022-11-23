Монгольский ученый избран членом-корреспондентом Немецкого археологического института

справа: Кристина Франкен, Батбаяр Төмөр-Очир и Йорг Линштадтер

CentralAsia (MNG) - Доктор Батбаяр Төмөр-Очир, главный научный сотрудник отдела средневековых исследований Института археологии Академии наук Монголии, избран членом-корреспондентом Немецкого археологического института в знак признания его ценного вклада и заслуг перед наукой археологии. Д-р Йорг Линштадтер, директор Комиссии по культурной археологии за пределами Европы Немецкого археологического института, и д-р Кристина Франкен, руководитель отдела Центральной Азии, ему вручили сертификат члена-корреспондента Немецкого археологического института 23 ноября 2022 года в Бонне, Германия.

Германский археологический институт (Deutsches Archäologisches Institut, DAI) — один из старейших и крупнейших археологических институтов в мире.

Расположен в Берлине. Основан в 1829 году в Риме археологом и историком Фридрихом Герхардом как «Институт археологической корреспонденции» (Istituto di Corrispondenza Archeologica) и с момента основания до наших дней находится в ведении Министерства иностранных дел правительства Германии.

Нынешний президент Германского археологического института — Фридерика Флесс (родилась 25 мая 1964 года в Унне) — немецкий археолог-классик, с 2011 года она стала первой женщиной, занявшей этот пост президента Немецкого археологического института.

В дополнение к штатным сотрудникам DAI, благодаря своему происхождению как ассоциация, имеет множество членов в Германии и за рубежом, которые избираются центральным руководством. Большинство из них являются просто членами-корреспондентами, в то время как обычные члены берут на себя задачи DAI на добровольной основе.

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