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Г-н Чатри Ситйодтонг, основатель ONE Championship, приветствовал монгольских бойцов
Чатри Ситйодтонг, основатель ONE Championship
Чатри Ситйодтонг, основатель ONE Championship

CentralAsia (MNG) -  26 ноября на «Степной Арене» состоится ожесточенная битва лучших монгольских бойцов, проверка их храбрости и мастерства, а через несколько дней будет объявлен единственный национальный победитель, который подпишет контракт с One Championship на 100 000 долларов США.

ONE Championship (ONE более известная как ONE Fighting Championship сокращенно ONE FC) — сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts). Штаб-квартира компании расположена в Калланге, Сингапур.

ONE Championship сочетает в себе ряд правил Pride: разрешены удары ногами по голове лежачего противника, удары коленями разрешены как в стойке так и в партере. Также в One Championship разрешены удары локтями в голову (что например допускается в UFC, но было запретным в Pride).

Основателями ONE Championship являются Чатри Ситйодтонг и Виктор Цуй.

По случаю поединков монгольских спортсменов г-н Чатри Ситйодтонг прислал видеоприветствие.

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