Страны Центральной Азии не хотят ограничивать круг своих внешнеполитических отношений Китаем и Россией, - Боррель

Жозеп Боррель

CentralAsia (UZ) - Страны Центральной Азии не хотят ограничивать круг своих внешнеполитических отношений Китаем и Россией, они рассчитывают на партнерство с Евросоюзом (ЕС), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на дебатах Европарламента по вопросу отношений с Китаем, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

«Я приехал из Центральной Азии и я могу сказать вам, что страны Центральной Азии смотрят на нас, ждут (нашего) партнерства, ждут (нашей) поддержки, потому что они не хотят быть зажатыми между Китаем и Россией. Они хотят иметь более сбалансированную внешнюю политику. Эта часть мира, которую несколько лет назад можно было рассматривать как находящуюся «неизвестно где», теперь находится «в центре всего»,— заявил Боррель.

«Это хороший пример того, как мы можем расширить наше партнерство с людьми, которые не обязательно являются нашими единомышленниками, но с которыми мы разделяем геостратегические интересы»,— сказал глава европейской дипломатии.

Ранее Жозеп Боррель принял участие в двух встречах в Самарканде: министерской встрече ЕС—Центральная Азия и конференции по связям между ЕС и Центральной Азией. «Поскольку наши центральноазиатские партнеры стремятся диверсифицировать свои партнерские отношения, они хотят большего участия ЕС»,— написал Боррель в своем блоге 20 ноября.

«На протяжении веков Центральная Азия играла ключевую роль, связывая Дальний Восток с Европой, когда товары и замыслы перемещались туда и обратно по Великому шелковому пути. Но отношения нужно развивать и постоянно обновлять в свете новых обстоятельств. В наши дни Центральная Азия находится в центре событий с геостратегической и геоэкономической точек зрения»,— заявил тогда глава европейской дипломатии.