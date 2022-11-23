ВВС Турции возобновили авиаудары по Иракскому Курдистану, - Shafaq News

CentralAsia (CA) - Турецкие военно-воздушные силы ударили по местам дислокации сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), расположенным на севере Ирака. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает информационное агентство Shafaq News.

Собеседник агентства рассказал, что воздушная бомбардировка была нацелена на гору Матин в провинции Дохук Иракского Курдистана, на которой расположены объекты РПК.

Сведения о погибших и пострадавших в результате бомбардировки не уточняются. Минобороны Турции пока не прокомментировало данную информацию.

20 ноября турецкое Минобороны сообщило об авиаударах по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. В результате операции турецкие силы уничтожили 89 объектов, в том числе убежища, бункеры, пещеры, тоннели и склады. Из-за ударов погибли не менее 30 человек, среди которых 15 мирных жителей и 15 солдат сирийской армии. Операцию Анкара проводила из-за взрыва на улице Стамбула Истикляль, поскольку турецкие власти считают, что теракт был спланирован в Сирии.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нанесла удары по Ираку и Сирии из-за отказа России выполнять обязательства по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». 20 ноября была инициирована еще одна операция, получившая название «Коготь-меч».