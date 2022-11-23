Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить украинские войска

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украине ещё придется освободить и восстановить около 2 тыс. сёл и городов, «захваченных» Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции.

«В общей сложности городов и сел, которые нам предстоит освободить и восстановить, ещё около 2 тыс. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь либо Волноваха», - сказал украинский лидер.

Глава государства уточнил, что речь идет о больших городах, маленьких городках, поселках и селах всего на несколько домов.

Зеленский заявил, что на данный момент украинским войскам удалось освободить свыше 1 800 населенных пунктов.