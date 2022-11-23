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Глава Службы внешней разведки РФ заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин

CentralAsia (CA) -  Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве СНГ, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.

«Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности – ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам», - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время визита в Душанбе. По словам Нарышкина, это привело к тому, что «процветающая Украина» превратилась в «диктаторское и коррупционное государство».

«Общая задача наших спецслужб сейчас – противодействовать деструктивным действиям западных стран на территории наших государств», - добавил глава СВР.

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