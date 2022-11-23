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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли польского президента. Видео

CentralAsia (CA) -  Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анжея Дуду. Думая, что разговаривает с французским коллегой Эммануэлем Макроном, польский лидер заявил, что не хочет начала «войны» с Россией, поэтому «крайне осторожен», когда делает заявления по поводу падения ракеты в Польше.

В канцелярии Дуды подтвердили, что глава государства поговорил с пранкерами.

Аудиозапись телефонного разговора Анжея Дуды с лже-Макроном пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Беседа состоялась вскоре после падения на территории Польши ракеты, которая убила двоих граждан.

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