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Землетрясение силой 6 баллов произошло недалеко от Стамбула, есть пострадавшие

CentralAsia (CA) -  На западе Турции, в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, произошло землетрясение. Его сила составила 6.0 баллов, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что при землетрясении пострадали около 35 человек.

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли примерно в 170 км к востоку от Стамбула.

Землетрясение началось в 01:08 UTC. Эпицентр землетрясения был на юго-востоке города Дюздже, очаг — на глубине 6 км. Как отмечают местные СМИ, толчки ощущались во многих районах на северо-западе и в центральной Турции, особенно в Анкаре, Стамбуле, Сакарье и Бурсе.

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