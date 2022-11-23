Землетрясение силой 6 баллов произошло недалеко от Стамбула, есть пострадавшие

CentralAsia (CA) - На западе Турции, в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, произошло землетрясение. Его сила составила 6.0 баллов, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что при землетрясении пострадали около 35 человек.

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли примерно в 170 км к востоку от Стамбула.

Землетрясение началось в 01:08 UTC. Эпицентр землетрясения был на юго-востоке города Дюздже, очаг — на глубине 6 км. Как отмечают местные СМИ, толчки ощущались во многих районах на северо-западе и в центральной Турции, особенно в Анкаре, Стамбуле, Сакарье и Бурсе.