В Армении в преддверии саммита ОДКБ прошли протесты. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В преддверии саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице Армении Ереване прошли акции протеста, участники которой высказались против военных действий в Украине и за выход Армении из организации, сообщают Telegram-каналы.

Protests now in Armenia 🇦🇲 against Putin 🇷🇺 and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).



Protestors are opposing the visit of Putin 🇷🇺, Lukashenko 🇧🇾, and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there 🇦🇲. pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8